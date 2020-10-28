Видео, обличающее власть и вологодское здравоохранение, появилось в сети

Кадр видео Фото: Youtube

Председатель Среднего Посада Вологды, вымышленный депутат Олег Графинов выпустил новое видео. На этот раз досталось местному здравоохранению. По сюжету политик посетил Вологодскую городскую больницу №1 для проверки надежности работы медицины.

Главврач в разрушенном после ремонта местного подрядчика "Ханурик-Строй" здании докладывает, что из медиков он остался один.

Тем временем больной с топором в голове воспользовался ситуацией и пожаловался высокопоставленному чиновнику на боль в животе. Графинов мгновенно отреагировал - медики выдали страдающему многофункциональную новейшую фармацевтическую разработку: половинку таблетки активированного угля от живота, другую половинку - от головы и стакан грязной воды.

-"За кого будете голосовать?", - спрашивают пациента.

-"А я политикой не интересуюсь, у меня и так все хорошо", - отвечает не теряющий присутствия духа вологжанин.

Олег Графинов подчеркнул, что власти регулярно мониторят ситуацию с оказанием медпомощи жителям, и обратил внимание на дефекты покраски стен, которые должны будут устранить в ближайшее время.

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