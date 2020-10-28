Отец и сын перевернулись в лодке на реке Молога

Фото: архив МЧС.

Еще одно ЧП на водоеме в Вологодской области. На лодке перевернулись двое: отец и сын. Отца ищут спасатели, 29-летний сын сумел выплыть.

ЧП случилось 27 октября. На пульт дежурного МЧС по Вологодской области поступило сообщение о том, что в Устюженском районе на реке Мологе возле деревни Слуды опрокинулась лодка.

На место выехали спасатели. Поиски 58-летнего мужчины продолжаются и сегодня. Сотрудникам МЧС России помогают полицейские и волонтёры. Накануне было проверено 5 километров береговой линии.

Напомним, в Вологодской области в Нюксенском районе 20 октября в реку Сухону упал вертолет. Там ведутся поиски троих погибших.