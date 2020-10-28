Вологжанин отсудил 256 тысяч рублей у московского автосалона

Вологжанин купил в Москве дорогую иномарку по завышенной цене. Ему удалось взыскать более 250 тысяч рублей с московского автосалона. Суд признал, что цена на Lexus завышена необосновано. И автосалону пришлось раскошелиться. В марте 2020 года житель Вологодского района заключил с московским автосалоном ООО «Ника Моторс Холдинг» предварительное соглашение о купле-продаже автомобиля Lexus. За неделю до предполагаемой сделки Андрею позвонили из автосалона и попросили приехать на сделку в Москву 20 марта в связи с возможным введением карантинных мероприятий. А новое известие застало мужчину уже в пути: ему сообщили об увеличении цены автомобиля на 116 000 рублей из-за роста курса доллара. При несогласии с новой ценой договор будет будет расторгнут. В результате вологжанин приобрел автомобиль, но направил ООО «Ника Моторс Холдинг» претензию о возврате 116 000 рублей. Но в ответ на нее получил отказ. Тогда вологжанин обратился в суд.

Представитель ООО «Ника Моторс Холдинг» обосновала увеличение цены уменьшением размера скидки, предоставляемой истцу. При этом она не смогла пояснить механизм ценообразования при заключении предварительного соглашения о купле-продаже. Суд принял во внимание, что условия предварительного договора, включая существенное условие о цене товара, являются для сторон обязательными. В предварительном соглашении в качестве оснований для изменения цены товара в одностороннем порядке фактор роста курса доллара США отсутствовал.

Суд принял сторону вологжанина. Он взыскал с ООО «Ника Моторс Холдинг» 116 000 рублей в счет разницы по договору, неустойку 49 880 рублей, штраф 85 440 рублей, компенсацию морального вреда 5 000 рублей и почтовые расходы, всего - 256 771 рубль.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса.