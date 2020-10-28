157 студентов медколледжа проходят 36-часовой курс по ковиду

Пандемия усугубила дефицит медицинских кадров.

157 студентов череповецкого медицинского колледжа за 36 часов обучат работать с ковидными больными. Речь идет о выпускных группах. В бригадах скорой помощи Череповца, а также в лечебных учреждениях - дефицит кадров. "Комсомолка" писала, как руководитель монооспиталя три дня находился на рабочем посту и попал на больничный. Поэтому решено привлечь фельдшеров и медсестер. Кроме того, в Вологодской области создается резерв медработников, в который войдут и студенты медколледжей.

«После подготовки ребята смогут работать в любом лечебном учреждении. Это не обязательно будет моногоспиталь. Туда наши студенты пойдут, если сами изъявят желание, — cherinfo,ru приводит слова директора череповецкого медколледжа Анны Александровой.

В настоящее время уже 56 человек работают в лечебных учреждениях: в больнице на Данилова, в детской больнице, в поликлиниках. Как пояснила директор, студенты уже после первого курса имеют право работать в медицинских учреждениях.