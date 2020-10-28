Малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет полагается 5585,5 рублей

В Вологодской области выплаты на детей получат 34043 малоимущих семьи с детьми от 3 до 7 лет. Размер материальной помощи на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно составляет 5585,5 рубля. В них проживает 40987 детей.

С начала года на выплаты направлено почти 2 млрд рублей .Напомним, малоимущими признаются семьи, где официальный доход на одного члена меньше 11391 рубля.

Отметим, ранее вологжанам, которые получали ежемесячное пособие на ребенка, денежная выплата на детей от 3 до 7 лет была назначена автоматически без предоставления заявления. Однако теперь для этого необходимо подать заявление через портал госуслуг.

Всем получателям, кому ежемесячная денежная выплата назначена беззаявительно, Центром социальных выплат были направлены почтовые уведомления. В них указан срок, на который назначена ежемесячная денежная выплата, сообщается на сайте Правительства области.