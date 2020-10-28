В Вологодской области заболело коронавирусом 95 человек

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Фото: Правительство Вологодской области
По данным на 28 октября, в Вологодской области за последние сутки выявлено 95 новых случаев коронавирусной инфекции. Больше всего заболевших в Череповце - 40 и Вологде - 19.
Всего с начала пандемии зафиксировано 6 722 случая заражения COVID-19.
От коронавируса за минувшие сутки выздоровело 77 жителей области, всего переболело 4 920 человек. За это время сделано 520 702 тестов. За последние сутки в регионе не зафиксировано летальных исходов от коронавируса, всего за время пандемии скончался 61 человек.
Ситуация с заболеваемостью выглядит так :
Череповец - 2578 (+40)
Вологда - 1890 (+19)
Грязовецкий район - 257
Шекснинский район - 249
Вологодский район - 255;(+1)
Череповецкий район - 234 (+13)
Кадуйский район - 171
Бабаевский район - 133 (+2)
Тотемский район - 120 (+6)
Великоустюгский район - 127 (+7)
Кирилловский район - 93
Устюженский район - 82
Харовский район - 84
Сокольский район - 85 (+6)
Вытегорский район - 67
Белозерский район - 55
Чагодощенский район - 37
Нюксенский район - 34
Вожегодский район - 29
Кичменгско-Городецкий район - 26
Никольский район – 26 (+1)
Тарногский район - 23
Усть-Кубинский район - 18
Сямженский район - 13
Вашкинский район - 11
Верховажский район - 11
Бабушкинский район - 8
Междуреченский район - 6