В Вологодской области заболело коронавирусом 95 человек

- Фото: Правительство Вологодской области

По данным на 28 октября, в Вологодской области за последние сутки выявлено 95 новых случаев коронавирусной инфекции. Больше всего заболевших в Череповце - 40 и Вологде - 19.

Всего с начала пандемии зафиксировано 6 722 случая заражения COVID-19.

От коронавируса за минувшие сутки выздоровело 77 жителей области, всего переболело 4 920 человек. За это время сделано 520 702 тестов. За последние сутки в регионе не зафиксировано летальных исходов от коронавируса, всего за время пандемии скончался 61 человек.

Ситуация с заболеваемостью выглядит так :

Череповец - 2578 (+40)

Вологда - 1890 (+19)

Грязовецкий район - 257

Шекснинский район - 249

Вологодский район - 255;(+1)

Череповецкий район - 234 (+13)

Кадуйский район - 171

Бабаевский район - 133 (+2)

Тотемский район - 120 (+6)

Великоустюгский район - 127 (+7)

Кирилловский район - 93

Устюженский район - 82

Харовский район - 84

Сокольский район - 85 (+6)

Вытегорский район - 67

Белозерский район - 55

Чагодощенский район - 37

Нюксенский район - 34

Вожегодский район - 29

Кичменгско-Городецкий район - 26

Никольский район – 26 (+1)

Тарногский район - 23

Усть-Кубинский район - 18

Сямженский район - 13

Вашкинский район - 11

Верховажский район - 11

Бабушкинский район - 8

Междуреченский район - 6