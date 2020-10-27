В Вологде бойцы Росгвардии выявили двух находившихся в розыске

Оба мужчины начинали нервничать при виде стажей порядка.

В Вологде сотрудники вневедомственной охраны задержали двух мужчин, находившихся в розыске. Одного из них увидели около 21:15 на улице Гагарина. Гвардейцы обратили внимание, что, заметив патрульный автомобиль, мужчина занервничал и пытался уйти с дороги. Стражи правопорядка остановились, чтобы выяснить причину такого странного поведения и установить его личность. Оказалось, что это вологжанин 1988 года рождения с сентября этого года находится в розыске. Он уклонялся от административного надзора.

Через несколько часов на улице Некрасова гвардейцы обратили внимание на мужчину, который осторожно шел, скрываясь за деревьями. При установлении его личности бойцы вневедомственной охраны выяснили, что вологжанин 1992 года рождения находится в розыске по подозрению в совершении преступления.

Оба мужчины были доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.