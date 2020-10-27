В Вологодской области на станции, где погибли школьники, под поезд попал молодой человек

От полученных травм молодой человек скончался.

В Вологодской области еще один молодой человек попал под поезд. ЧП случилось на станции Вохтога Грязовецкого района. Как сообщала "Комсомолка", на прошлой неделе на этой же станции поезд насмерть сбил троих школьников. Поселок разделен железной дорогой, местные жители переходят дорогу в неположенном месте.

В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что в районе железнодорожной станции Вохтога Вологодской области поездом травмирован молодой мужчина, сообщает УТ МВД России по СЗФО.

Установлено, что 23-летний местный житель находился в алкогольном опьянении, сидел в колее железнодорожных путей и не заметил приближающийся грузовой поезд. Машинист подал сигналы и применил экстренное торможение. Однако наезда избежать не удалось. От полученных травм мужчина скончался.