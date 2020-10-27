Отдых на даче в Череповце обернулся трагедией

Отдых на даче закончился смертью мужчины. В Череповце арестован дачник - его подозревают в причинении смертельной травмы приятелю.

ЧП случилось вечером 23.10.2020 в одном из садоводческих обществ города Череповца. Дачники распивали спиртные напитки, вспыхнула ссора. 66-летний пенсионер взял со стола нож и ударил им приятеля в бедро. После чего ушел домой. А раненый, 51-летний мужчина, скончался на месте происшествия. Об этом сообщил полиции очевидец.

Подозреваемый заключен под стражу. В отношении его возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.