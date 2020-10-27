В Череповце мужчина скончался в машине скорой помощи

Драка произошла "по пьянке".

В Череповце арестован участник драки, в ходе которой погиб человек. ЧП случилось в ночь на 24 октября 2020 года в городе Череповце на улице Устюженской. Двое нетрезвых молодых череповчанина подрались. В ходе драки 18-летний молодой человек избил 32- летнего. От травмы головы тот скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.

Против драчуна возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Подозреваемый заключен под стражу, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.