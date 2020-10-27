В Вологде стрела крана упала с высоты 12 этажа

Виновным в трагедии признан главный инженер. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Вологде на рабочем месте погиб человек, суд оштрафовал главного инженера предприятия, не обеспечившего безопасные условия труда. Он осужден по ч.2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

ЧП случилось при строительстве многоквартирного жилого дома на улице К.Маркса, 33.

Следствием и судом установлено, что в Вологде 58-летний предприниматель

работал главным инженером в организации, Он привлек к работе лиц без соответствующего оформления и инструктажа. Мужчины работали в зоне работы переставного стрелового крана, который не имел ограждения от опасной зоны.

3 августа 2020 года около 15 часов случилось ЧП: у крана упала стрела. Она рухнула с высоты 12 этажа. Осколками был убит подсобный рабочий, мужчина 46 лет.

В ходе следствия главный инженер выплатил родственникам погибшего

денежную компенсацию. Суд оштрафовал его на 40 тыс. рублей, сообщает региональное управление Следственного комитета.