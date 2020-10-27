В Череповце мужчины угнали автомобиль вместе с хозяином

В полицию обратился 25 летний череповчанин - у него угнали машину. Ему пришлось выпрыгивать на ходу. Череповчанин рассказал полиции, что ночью он вышел из бара и решил переночевать в своем авто ВАЗ- 2114. Он завел двигатель и включил аварийную сигнализацию, а затем уснул на заднем сиденье.

А проснулся уже в движущемся автомобиле. В его автомобиле на передних сиденьях находились два незнакомых мужчины. Он попытался протестовать, но угонщики пригрозили ему расправой. Мужчина сумел выпрыгнуть из движущегося авто.

Полиция установила картину произошедшего. Угонщиками оказались 58-летний череповчанин и 39-летний летний житель села Зубово Белозерского района.

Возбуждено уголовное дело. Мужчин обвиняют в угоне автомобиля и похищении человека. Им грозит до 7 лет лишения свободы.