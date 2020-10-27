В Вологодской области мальчик травмировался на спортивной площадке

В Чагодощенском районе 11-летнего мальчика травмировало на спортивной площадке. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). ЧП случилось в селе Белые Кресты.Делом занимается Устюженский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Вологодской области.

Как оказалось, площадка была построена в мае 2015 года. Ее передали на баланс сельскому поселению Белокрестское. 18 августа 2020 года около 13 часов футбольные ворота развалились, перекладина упала на ногу 11-летнему ребенку. Врачи диагностировали перелом бедра, повлекший тяжкий вред его здоровью.

«По мнению следствия, должностными лицами администрации сельского поселения техническое обслуживание и ремонт спортивного инвентаря, в частности футбольных ворот, надлежащим образом не осуществлялись», - сообщает региональное управление СКР.

Ведется расследование уголовного дела.