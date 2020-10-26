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Губернатор Вологодчины потребовал нанести маркировку на ЛЭП для малой авиации

Власти задумались над обеспечением безопасности полетов
Евдокия САХАРОВА
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Губернатор Вологодской области на совещании в Правительстве области поручил провести проверку электросетевого комплекса после произошедшей под Великим Устюгом трагедии. Напомним, 20 октября задел ЛЭП и рухнул в реку Сухону вертолет с 4 людьми, среди них был президент вертолетной компании «Аэросоюз» Сергей Мозер, сотрудница фирмы 27-летняя Анна Швецова. Пока найдено лишь тело гендиректора АО Дед Мороз Олега Васильева.

По словам главы региона, на проводах электропередач, которые проходят над водой, над железнодорожными маршрутами, над дорогами на высоте должна быть маркировка. Такие места опасны для полётов маломерной авиации. Проверкой займется департамент ТЭК вместе с электросетевыми компаниями и вместе с авиационными предприятиями. Дан десятидневный срок.

Падение вертолета