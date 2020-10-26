В Череповце заработал импортный кислородный концентратор

Со страницы мэра Фото: vk.com

Мэр Череповца сообщил о запуске нового кислородного концентратора в местном коронавирусном моногоспитале. Аппарат из США позволяет выделять кислород из воздуха для подачи его пациентам. Установка производит до 500 литров кислорода в минуту.

С виду - это два контейнера, которые расположили на улице рядом с больницей. Кислород подается в госпиталь по шлангам. Раньше газ доставляли в баллонах, но с возрастанием количества пациентов на ИВЛ и кислородотерапии такая "установка стала настоящим спасением" заявил Вадим Германов.

Установку закупили по инициативе правительства Вологодской области. Тем временем наполовину подаренные Россией 45 аппаратов ИВЛ в США утилизировали. Они так ни раз и не были использованы, в том числе и из-за разницы в подаваемом напряжении. Напомним, из-за российского оборудования произошли пожары в больницах, несколько людей погибли.