В Череповце задержали 23-летнего вандала

Фото со страницы мэра Фото: vk.com

Мэр Череповца сообщил о поимке очередного вандала. В 5 раз досталось памятнику Купцу, что установлен на Советском проспекте. Молодой человек сломал подставку для книги, в которой, как заметили некоторые череповчане, Купец ведет перепись хулиганов. С момента совершения преступления до расплаты прошли сутки.

23-летнего местного жителя сумели отыскать сотрудники уголовного розыска. Вадим Германов выразил особую благодарность начальнику первого отдела полиции полковнику Олегу Павловцеву, а также системе видеонаблюдения "Безопасный город".

Оказалось, что молодой человек, неудачно присевший на книгу, в реальной жизни перебивается случайными заработками на стройках. Он признал свою вину и дал объяснения.