В Вологде загорелся холодильник Саратов

- Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологде пожарным пришлось ликвидировать возгорание в квартире 83-летней пенсионерки. Женщина пострадала от морозильной камеры "Саратов". Кроме того, эвакуированы 10 местных жителей.

ЧП произошло в 9 утра в минувшее воскресенье в доме №14 на Пирогова. Пресс-служба МЧС сообщила, что причиной пожара стал аварийный режим работы морозильной камеры. Выгорело 2 кв.м площади, квартира закопчена. Спасать вологжан приехали 6 единиц техники, 19 человек личного состава.