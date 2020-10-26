Житель Курска сбил светофор и опрокинул свой кроссовер в Череповце

В городе металлургов лихач опрокинул кроссовер на крышу в результате ДТП. 34-летний житель Курска на автомобиле Киа Сид в 4 утра снес дорожное ограждение и влетел в светофорный объект на перекрестке улиц М. Горького и К. Либкнехта. Прибывшие на место ЧП медики предварительно диагностировали у пострадавшего компрессионный перелом поясничного отдела позвоночника. Его госпитализировали в областную больницу №2.

По словам очевидца (Рина Окуловская), автомобиль за несколько минут до "своего конечного пункта" пролетел на красный свет, повернув с крайней левой полосы. Свернув направо с Советского проспекта на улицу К.Либкнехта автомобилист чуть не убил пешехода.

Сообщается, что у мужчины были признаки опьянения. Назначена медэкспертиза.