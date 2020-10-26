Череповчанин заплатит штраф за клумбу из токсичных покрышек

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В городе металлургов местного жителя оштрафовали за оборудование клумбы с помощью отходов 4 класса опасности. Житель дома № 56 по Луначарского заплатит тысячу рублей за создание клумбы из старых покрышек. Об этом сообщает официальный сайт Череповца.

Специалист комитета по охране окружающей среды объяснила, что хранение отработанных шин на почве запрещено, т.к. неэкологично. С начала года составлено 5 административных протоколов на юридических лиц, сумма штрафов составила 158 тысяч рублей. Закон повсеместно нарушают как шиномонтажи, так и ТСЖ. Физические лица заплатят за покрышки на земле от 1000 до 2000 рублей.