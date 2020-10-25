Мошенники сняли со счетов череповчанки почти 5 миллионов рублей

В Вологодской области стало известно о рекордной сумме, которую заполучили циничные мошенники.

Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

60-летняя жительница Череповца перевела мошенникам почти 5 миллионов рублей. Оказалось, что неизвестные, пока неустановленные мошенники звонили жертве несколько раз. Сначала сообщили о якобы мошеннических действиях на ее счету, для того, чтобы обезопасить деньги, необходимо было сообщить информацию из смс на ее телефон.

Череповчанка сообщила не только коды из смс, но и данные карты, и другие персональные данные. Все ее действия привели к тому, что с банковского счета пропала крупная сумма денег - почти 5 миллионов.

Полицейские возбудили уголовное дело.