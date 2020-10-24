Обновилась статистика по заболевшим на Вологодчине

- Фото: Правительство Вологодской области

Пресс-служба правительства Вологодской области сообщила последнюю статистику по заболевшим коронавирусной инфекцией на текущий час. По состоянию на 24 октября зарегистрировано +95 новых пациентов за сутки. В областной столице - 52 человека, Череповце - 19. Выздоровело 63 жителя Вологодчины. За все время скончался 61.

Полная статистика по районам:

• Череповец - 2448 (+19) • Вологда - 1785 (+52) • Грязовецкий район - 257 (+2) • Шекснинский район - 249 • Вологодский район - 253 (+2) • Череповецкий район - 199 (+6) • Кадуйский район - 171 • Бабаевский район - 131 • Великоустюгский район - 102 (+3) • Тотемский район - 100 • Кирилловский район - 89 • Устюженский район - 82 • Харовский район - 77 (+2) • Сокольский район - 72 (+1) • Вытегорский район - 61 (+1) • Белозерский район - 49 • Чагодощенский район - 37 (+1) • Нюксенский район - 32 • Вожегодский район - 28 • Кич.-Городецкий район - 26 • Никольский район - 20 (+3) • Тарногский район - 18 (+1) • Усть-Кубинский район – 15 • Сямженский район - 13 • Вашкинский район - 10 • Верховажский район - 11 (+1) • Бабушкинский район - 7 • Междуреченский район - 6