Череповецкий арт-объект сломали в 5 раз

В городе металлургов в пятый раз покусились на арт-объект, установленный местными предпринимателями.

На этот раз вандалами, судя по видео, оказались счастливые родители: девушка везет ребенка в коляске, а благоверный передает ей пиво и с разбегу прыгает на постамент. После осознания, что сфотографироваться уже не получится, группа молодых людей поспешила ретироваться.

ЧП произошло в минувшую пятницу около 9 вечера на Советском проспекте в Череповце. Видео выложил на своей странице мэр Вадим Германов - он предложил горожанам оценить "качество картинки" с новых камер: "Теперь мы без проблем можем узнать людей и даже сделать выводы, из какого ресторана быстрого питания они идут. Полиция уже ищет любителя селфи и, без сомнения, найдет". Напомним, за вандализм преступникам грозит до 3 лет лишения свободы.