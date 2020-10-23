В Череповце 17-летний юноша попал под иномарку

ЧП случилось в Череповце.
Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
Еще одно происшествие с несовершеннолетним произошло 23 октября.
В Череповце около 18:40 на улице Командарма Белова произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной версии, за рулем находился 44-летний мужчина. Он, управляя автомобилем Рено Логан, сбил 17-летнего молодого человека. Юноша переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пешеход получил травмы. На карете скорой помощи его транспортировали в больницу. На месте происшествия работали наряды ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего уточняются.