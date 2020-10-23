В Вологде таксист ударил пассажирку, ехавшую из "Огней Сухоны"

Вероятно, водитель продолжает "бомбить". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Вологде водитель такси избил пассажирку. Инцидент случился 15 августа 2020 года. Девушка возвращалась поздно ночью на такси. В своих объяснениях полиции она указала, что в ту ночь вологжанка вместе с подругой вышла из клуба «Огни Сухоны» и вызвала такси. На место подъехала зеленая LADA Vesta. Таксист при этом вел себя агрессивно - он возмущался, что пассажирка не сообщила о пункте назначения, угрожал, что никуда их не повезет. Девушка потребовала у водителя отказаться от заказа, чтобы деньги не списались - она делала заказ через приложение. На это он не пошел и все-таки повез их по указанному адресу.

Во время поездки возникла ссора: водитель ругался, а девушки делали ему замечания. На улице Разина он остановился, сказав, что дальше их не повезет. Когда подруги вышли из автомобиля, водитель возмутился что девушка громко хлопнула дверью, выскочил из салона, побежал за ней, догнал и ударил по лицу, затем выхватил из рук телефон и бросил его на асфальт. Девушки вызвали полицию.

Мужчина в объяснениях утверждал, что побоев он не наносил. Как сообщает пресс-служба судов, суд установил, что в 1:50 на улице Разина водитель «Яндекс.Такси» нанес удар ей в область левого виска 21-летней пассажирке. Ни мужчина, ни пострадавшая в суд не пришли. Поэтому решение было рассмотрено заочно. Водитель «Яндекс.Такси» был привлечен к административной ответственности 49-летнего местного жителя по ч. 6.1.1 КоАП РФ.

В результате назначил буйному таксисту штраф - 5000 рублей. Постановление в законную силу не вступило и может обжаловано.