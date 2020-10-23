Беспилотник начал съемку Череповца с высоты 100 метров

Скоро власти получат аэросъемку Череповца.

Чтобы посмотреть на город с высоты, мэрия Череповца заказала аэросъемку. На днях работы должны начаться.

"Осень - отличное время , чтобы посмотреть на Череповец сверху и увидеть то, что летом скрыто листвой, а зимой – снегом. Мы заказали аэрофотосъемку города, и начнется она в ближайшие дни,"- сообщил мэр города Вадим Германов. По его словам, съемка будет произведена с высоты 100 метров. Получатся снимки всей территории города с хорошим разрешением, позволяющим рассмотреть и несанкционированные свалки, и где идет незаконное строительство и самозахват земли. Таким образом у властей будет вся необходимая информация о землях города. Навести порядок и сделать город лучше будет проще.