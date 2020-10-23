К сотне стремится ежесуточное количество зараженных COVID-19 на Вологодчине

Статистика за 23 октября Фото: Правительство Вологодской области

По состоянию на 23 октября в Вологодской области за минувшие сутки официально зарегистрировано 92 случая заболевания коронавирусной инфекцией. В течение нескольких дней лидирует областная столица. +42 зараженных – Вологда, 25 – Череповец, 4 – Вологодский район, 3 – Белозерский, 3 – Сокольский, 3 – Харовский, 2 – Вашкинский, 2 – Великоустюгский, 2 – Верховажский, 2 – Тотемский, 1 – Череповецкий, 1 – Шекснинский, 1 – Тарногский, 1 – Сямженский.

За все время на территории Вологодчины от коронавируса умер 61 человек, последние двое в статистику попали вчера. 75 вологжан за последний день были выписаны с больничного. В Вологодском моногоспитале вчера на лечении находились 298 человек. Коэффициент распространения вируса 1,09. В Череповецком моногоспитале 320 пациентов, 8 на ИВЛ, 44 на кислородотерапии.