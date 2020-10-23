Вологжанин выследил пенсионерку и показал ей нож в подъезде

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В областной столице мужчина с ножом напал на 62-летнюю местную жительницу в подъезде ее дома. Стало известно, что он следил за вологжанкой начиная с продуктового магазина: преступник приметил женщину на кассе.

Пенсионерка рассказала полицейским, что неизвестный забрал пакет с продуктами и сумку, в которой был мобильник, документы, ключи и 15 тысяч рублей. Оперативникам удалось вычислить подозреваемого по горячим следам. Им оказался 46-летний рецидивист. В преступлении мужчина признался. В одном из дворов правоохранители нашли сумку, правда без денег.

Пресс-служба областного УМВД сообщила, что на мужчину завели уголовное дело по статье "Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Ему грозит до 10 лет.