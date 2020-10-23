Трое подростков ехали с пьяным водителем и оказались в кювете

Пострадавшие были доставлены в больницу.

Трое подростков попали в ДТП в Грязовецком районе, их вез пьяный водитель. Авария произошла 22 октября поздно вечером на шестом километре трассы Грязовец — Юдино. Иномарка оказалась в кювете около 21:30.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Вологодской области, управлял машиной 28-летний водитель. Во время движения он не справился с управлением, Фольксваген Пассат на большой скорости вылетел в кювет и перевернулся. Медицинское освидетельствование показало, что водитель иномарки, житель Грязовца, был пьян.

Три пассажира были госпитализированы - юноша 15 лет и две девушки 14 и 17 лет получили травмы.

Как сообщала "Комсомолка", 22 октября в Грязовецком районе подростки 14 и 15 лет погибли под колесами поезда. В вечернее время они переходили железнодорожные пути в районе станции Вохтога.