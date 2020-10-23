В Вологде пройдет сельскохозяйственная ярмарка "Дары осени"

Такая ярмарка позволяет закупить впрок сезонные овощи по низким ценам. Фото: администрация города Вологды

В Вологде на площади Революции 24 октября состоится сельскохозяйственная ярмарка "Дары осени". Начало торговли - 10 часов утра. На ярмарке будет представлена сельхозпродукция из Вологды, Череповца, районов Вологодской области, а также из Тулы и Суздаля.

Вологжане смогут приобрести овощи, ягоды, сыры, колбасы и кондитерские изделия, саженцы плодово-ягодных культур, садово-огородный инвентарь, продукцию пчеловодства. Будет также представлена сельскохозяйственная и снегоуборочная техника, сувенирная продукция из дерева, льна и глины, валяная обувь.

По сравнению с ярмаркой от 19 сентября, количества участников увеличится. О своей готовности принять участие в ярмарке заявили 55 компаний и индивидуальных предпринимателей, сообщает администрация Вологды.