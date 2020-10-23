Под Вологдой три подростка попали под поезд

-

В Вологодской области на путях погибли три подростка. ЧП случилось на станции Вохтога— поезд сбил насмерть двух девочек и юношу.

По информации Следственного комитета, машинист на путях подростков заметил. Однако, экстренное торможение не дало возможности избежать трагедии. Молодые люди погибли.

По факту смерти трех несовершеннолетних следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, которое повлекло по неосторожности гибель двух и более человек. По требованию Северо-Западного транспортного прокурора организована проверка по факту гибели детей. Дело расследует Северо-Западный СУТ СК России. Назначен ряд экспертиз.

Как сообщает сайт СУ СК России, ЧП случилось вечером 22 октября. Ребята попали под пассажирский поезд, следовавший маршрутом Челябинск — Санкт-Петербург.