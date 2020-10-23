В Соколе умер начальник районной ГИБДД Сергей Зайцев

Сергею Зайцеву было 40 лет. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Сокольском районе умер начальник районной ГИБДД, подполковник Сергей Зайцев.

В июле ему исполнилось 40 лет. В органы внутренних дел он пришел после службы в ВМФ РФ в декабре 2001 года. Он начинал в ДПС со стажера инспектора, а стал начальником отдела ГИБДД. Нес службу в командировках на территории Российской Федерации, в том числе и на Северном Кавказе.

Как стало известно, он умер ранним утром, причины устанавливаются.

Руководство и личный состав УМВД России по Вологодской области и МО МВД России «Сокольский» выражают чувство глубокой скорби и соболезнования семье, родственникам и близким Сергея Зайцева.