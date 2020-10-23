В Вологде приняли новый генплан города на 15 лет

-

В Вологде утвердили новый генплан города на ближайшие 15 лет. Вопрос стал основным на сессии городской думы 22 октября. По словам главы города, перед утверждением проекта было проведено множество общественных и депутатских обсуждений, встреч с жителями, оценок специалистов. По их результатам разработчик «Гипрогор» внес необходимые изменения в план. В том числе добавлен новый мост в районе Соборной горки. Последний генеральный план был принят в 2014 году.

В Вологде планируется разместить около 350 крупных инфраструктурных объектов, разделить город на десять функциональных зон, в том числе жилую, общественно-деловую, производственную, рекреационную. К 2035 году предусмотрено строительство 48 детских садов, 19 школ и 22 спортивных объектов, 20 зон зеленых насаждений. Население планируют увеличить до 335 000 человек.