Межгосударственный авиационный комитет начал расследование крушения вертолета под Великим Устюгом

Место событий Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Крушение у деревни Бобровское Нюксенского района Вологодской области, в котором погиб гендиректор АО "Дед Мороз", совладелец компании "Аэросоюз", бухгалтер компании и пилот, привлекло внимание МАК. Межгосударственный авиационный комитет, как сообщает пресс-центр МАК, сформировал комиссию - она уже приступила к расследованию трагедии.

Напомним, 20 октября вертолет R44 RA-04327 летел из Вологду в Великий Устюг и задел ЛЭП и рухнул в реку за 90 км до конечной точки. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Кроме того, проверку организовала и транспортная прокуратура Вологодской области. Три тела погибших ищут до сих пор. Спасатели все еще находят обломки в реке Сухоне.

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