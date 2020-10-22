Погибла 100-летняя череповчанка, излечившаяся от коронавируса

Еще одним ветераном войны стало меньше Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В вологодских СМИ прогремела новость о том, что из череповецкого коронавирусного моногоспиталя 18 октября выписана столетняя женщина. От опасной инфекции вылечили ветерана Великой Отечественной войны.

Александра Ивановна Синявина в начале войны ушла на фронт. Девушка была сандружинницей в санитарном поезде №115, вывозившем раненых с Ленинградского фронта на восток страны. Александра Ивановна награждена знаком «Фронтовик» и медалью Жукова.

Однако появилась информация, что женщина умерла.

Грустный факт подтвердил помощник мэра Череповца: недавно Александры Ивановны Синявиной не стало. Причина смерти не сообщается, но, вероятно, в статистике умерших от коронавируса эта гибель не будет зарегистрирована. Во всяком случае, болезнь могла значительно "износить" организм. Женщина несколько недель не дожила до своего 101-летнего дня рождения.