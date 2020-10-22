В Вологде откроют второй моногоспиталь для больных коронавирусом

Фото: сайт Вологодской городской больницы №2.

В вологодском моногоспитале, что на Советском проспекте, из 300 коек занято 290. Количество зараженных коронавирусом не уменьшается. Напомним, в моногоспиталь принимают заболевших не только из Вологды, но и восточных и центральных районов области.

Поэтому с 23 октября в областной столице открывается второй моногоспиталь - его оборудуют на базе стационара Вологодской городской больницы N 2, что на улице Северной. В нем развернуто 160 коек, в том числе 112 с кислородом.

Больница была закрыта на карантин - под подозрением на коронавирус находилось 13 человек из числа больных и медперсонала, но все они получили отрицательные результаты тестов. Все пациенты переведены в другие стационары. Как заверил начальник областного департамента здравоохранения Сергей Бутаков, корпус будет готов к 23 октября. При этом все остальные амбулаторные отделения больницы, включая женскую консультацию, продолжат работать в обычном режиме.