Бойцы Росгвардии прервали веселье несовершеннолетних под Октябрьским мостом в Череповце

Тележки любят не только маленькие дети. Фото: Мария ЛЕНЦ

Три подростка укатили товарные тележки от череповецкого гипермаркета. Инцидент произошел 21 октября, около 13:30.

О наглом поведении юных жителей города Череповца сообщили Росгвардии: трое подростков катят товарные тележки по пешеходному тротуару около Октябрьского моста. Находившийся неподалеку наряд группы задержания Росгвардии выехал на место. Бойцы под мостом обнаружили шайку развлекавшихся молодых людей. Радостно повизгивая, они катали друг друга в тележках.

Стажам порядка они рассказали, что взяли тележки возле парковки гипермаркета, что на Октябрьском проспекте. Они их прикатили к мосту, расположенному примерно в 2 километрах. Их слова были подтверждены записями с камер наблюдения торгового центра.

Сотрудники вневедомственной охраны предупредили подростков, что такие действия явно незаконны и могут быть квалифицированны как хищение чужого имущества. Подростков передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

А тележки были возвращены в магазин.