Несовершеннолетняя сиротка сбежала из Харовска в Вологду

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Первокурсница харовского филиала Сокольского лесопромышленного политехнического техникума Анастасия Кормакова сбежала из общежития. Девушка оказалась несовершеннолетней воспитанницей центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

17-летняя Анастасия исчезла 16 октября - бдительный вахтер не дождался ее ко времени отбоя. По словам сотрудника, она ушла в 8 утра и не вернулась. Теперь поисками пропавшей занялся следственный комитет.

Вчера до беглянки удалось дозвониться. Она сказала инспектору по делам несовершеннолетних, что ушла добровольно, а теперь находится в Вологде. Назвать свое точное местоположение отказалась и возвращаться в общежитие не намерена.

Приметы: на вид 17–18 лет, рост 155 см, нормальное телосложение, темные длинные волосы. Одета в спортивную куртку и брюки серого цвета, светлые кроссовки. С собой был мобильный. О местонахождении потеряшки просят сообщить в следственный комитет области по телефону 8 (8172) 57–21–38 или в полицию.