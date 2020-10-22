23-летний сокольчанин протаранил торговый павильон

Сокольчанин протаранил на своем автомобиле торговый павильон. Свидетелями стали росгвардейцы, они задержали молодого человека. 22 октября около 00:30 сотрудники вневедомственной охраны в Соколе на улице Калинина стали очевидцами происшествия. Водитель автомашины ВАЗ-2114 на скорости вылетел на тротуар, а затем въехал в витрину торговой точки.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, 23-летнему водителю медицинская помощь не понадобилась. Однако он оказался нетрезв, поэтому нарушителя передали для разбирательства наряду ГИБДД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Скорее всего, кроме трат на штрафы, молодому водителю придется платить и за поврежденную витрину.