Череповчане после теста отправили трамвай на завод

Трамвай отправили домой по железной дороге. Фото: официальный сайт Череповца.

Уральский трамвай полтора месяца тестировали в Череповце. Однако его снова поставили на рельчы, теперь уже железнодорожные, и вернули на завод.

Трамвай отправили в Екатеринбург после полутора месяцев пробных поездок. Сайт "Черинфо" риводит слова замдиректора МУП «Электротранс» Сергея Григорьева. Специалист признается. что были "неприятные моменты, связанные с тормозами", которые сейчас

Но в целом. на контрасте с тем, что в городе было, вагон достаточно приятный и мягкий, приемлемый в плане эксплуатации - сложностей в обслуживании не было.

Что касается пассажиров, вагон им понравился, особенно на контрасте с тем транспортом. который у них есть. Многим трамваям несколько десятилетий, то есть изготовлены а прошлои веке. Есть вагоны, которые перевозят людей 36 лет,

Как писала "Комсомолка", власти города нацелены на электрический транспорт. Это произойдет в ближайшие три года. Сейчас в город прибыл 180-местный трамвай «Богатырь» производства Санкт-Петербурга. Он уже потряс горожан своим футуристическим видом. Месяц горожане могут ездить в нем бесплатно. В соцсетях они выражают свои чувства. Мэр города также проехался в общественном транспорте и остался доволен.