Главврач моногоспиталя Череповца подрабатывает реаниматологом в красной зоне

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Официальный сайт Череповца сообщил, что главный врач череповецкого моногоспиталя поступил реаниматологом в красную зону. Реанимацию по пятницам и субботам он совместит со своими административными обязанностями. Такое решение Андрей Погодин решил принять, по его словам, чтобы собственными глазами видеть, какие существуют проблемы и как работают люди.

Главврач рассказал, что в реанимации сейчас много тяжелых пациентов, нужны кадры. Ситуация усложнилась, а в сутки работают всего по три врача. По состоянию на 21 октября, в коронавирусном моногоспитале Череповца 329 пациентов, 44 в тяжелом состоянии, 6 человек на ИВЛ. Новых пациентов за сутки +26.