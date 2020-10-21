Череповчанин прокутил президентские выплаты своих дочерей

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С череповчанином, отцом двух дочерей, пришлось судиться их матери. Бывшая супруга сейчас проживает с детьми в Нижнем Новгороде, а отец - отдельно. Объединенная пресс-служба судов сообщила, что мужчина получил президентские выплаты на девочек и потратил все на себя, не выделив остальным ни копейки.

Женщине пришлось обратиться в мировой суд для поиска справедливости. Через «Госуслуги» получить единовременную коронавирусную выплату на двух дочерей ей не удалось - отец детей, по данным пенсионного фонда, сам подал заявление и уже два раза успешно получил помощь...

Суд взыскал с череповчанина 40 тысяч рублей.