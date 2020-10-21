Пенсионер в кредит купил вибромассажную накидку за 149 тысяч рублей и подал в суд

Еще один пенсионер сделал дорогую покупку, а потом передумал. Суд зарегистрировал иск пенсионера из Грязовца, который просит расторгнуть договор купли-продажи вибромассажной накидки за 149 000 рублей. Мужчина в июле 2020 года в Грязовце принял участие в семинаре по здоровью. Он был польщен вниманием - его пригласили по телефону. Во время встречи специалисты ООО «ОВИТО» демонстрировали представленное в зале оборудование. Затем была проведена лотерея. После розыгрыша пенсионера пригласили в отдельную комнату, там ему сообщили, что он выиграл и предложили подписать документы. Времени на их изучение ему не предоставили, пояснив, что это обычная формальность. Мужчине передали вибромассажную накидку, одеяло, две подушки, увлажнитель и ручной массажер.

Радость была недолгой. Дома пенсионер изучил документы, и увидел, что он подписал договор купли-продажи вибромассажной накидки, а также кредитный договор с банком на сумму 149 000 рублей. Остальные вещи ему передали в качестве подарка.

Мужчина обратился в ООО «ОВИТО», но его претензия была оставлена без ответа.В итоге мужчина пошел в Грязовецкий районный суд с иском о защите прав потребителей. Грязовчанин указал, что был введен заблуждение относительно комплектности, качества, свойств, характеристик и условий товара. Товаром он не пользовался и не открывал. Поэтому он просит суд расторгнуть договор купли-продажи и взыскать с ООО «ОВИТО» стоимость товара, неустойку, компенсацию морального вреда.

Гражданское дело назначено к рассмотрению на 25 ноября 2020 года.

Как сообщает пресс-служба судов , в июле 2020 года Устюженский районный суд расторгнул договор купли-продажи вибромассажной накидки за 129 000 рублей между пенсионеркой и ООО «Продлайн». Решение вступило в силу.