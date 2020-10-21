Мэр Вологды представил статистику заболевших по возрастам

- Фото: vk.com

Мэр Вологды опубликовал статистику распределения заболевших коронавирусом вологжан по возрастным категориям.

Сергей Воропанов написал в соцсети: "Мы привыкли думать, что коронавирусом болеют только представители старшего поколения. Но статистика возрастов тех, у кого лабораторно подтверждён диагноз COVID-19, говорит об обратном. Каждый четвёртый - это вологжанин 30-39 лет!"

Чиновник попросил использовать средства индивидуальной защиты и избегать людных мест. Кроме того, особенно осторожными нужно быть людям старшего поколения и вологжанам с хроническими заболеваниями. Среди них риск летального исхода от коронавирусной инфекции особенно велик.

Статистика на 21 октября по Вологде Фото: vk.com

Напомним, что за 21 октября зарегистрированы 38 заболевших жителей Вологды, всего в городе активно болеющих 291. Коэффициент распространения 1,08 - но это лишь официальная статистика.

Сегодня начальник департамента здравоохранения области ответит на вопросы в прямом эфире.