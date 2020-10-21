Неизвестный автомобилист сбил жителя Сосновки и скрылся

- Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Под Вологдой вчера вечером неустановленный автомобиль сбил жителя деревни Сосновка. ДТП произошло 20 октября примерно в 22:20 на 19 км федеральной трассы Вологда – Новая Ладога.

Пресс-служба УМВД сообщила, что вместо оказания первой помощи, водитель бросил пешехода и скрылся.

У пострадавшего диагностировали множественные раны лица и перелом нижней трети правого предплечья. На данный момент идет розыск подозреваемого. Если вы имеете информацию о данном ДТП и причастной машине, просьба сообщить по телефонам (8172) 76–39–01, 76–39–02 (круглосуточно), 102 или обратиться в ближайший отдел полиции.