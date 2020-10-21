Новую поликлинику в Вологде решили разместить у Осановской рощи

Роман Заварин

В Вологде новую поликлинику в Бывалово собираются построить у Осановской рощи. Заместитель председателя ЗСО Роман Заварин сообщил в соцсети, что участок включен в новый генплан города, который обсуждают депутаты Вологодской городской Думы. Планируется провести несколько встреч с местными жителями, чтобы принять все пожелания и ответить на волнующие вопросы. Особенно вологжане волнуются по поводу благоустройства прилегающей территории.

Строительство важного инфраструктурного объекта, финансируемого в том числе из федерального бюджета, начнется в 2021 году. Новое учреждение будет рассчитано на 30 тысяч прикреплённого населения – по 600 человек в смену. Сейчас Вологодская городская поликлиника №3 не справляется, к узким специалистам отправляют в соседний район.