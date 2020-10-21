Череповчанам объяснили странный ночной звук в городе

Cо страницы Евгения Виноградова Фото: vk.com

Вчера около полуночи череповчане были не на шутку испуганы странным громким звуком, напоминающим гул летящего самолета. Растревоженные местные жители слышали его сразу в нескольких районах города. В 2020 году нужно оставаться начеку! Уж больно он выдался неудачным...

Гендиректор "Северстали" Евгений Виноградов объяснил нарушение тишины работой ЧерМК. Оказалось, что на ТЭЦ-ЭВС-2 из-за проблем в электрохозяйстве остановили оборудование. Из-за этого сработала специальная защита при таких ситуациях: пары сбросили в атмосферу.

Евгений Виноградов сообщает, что на работе основного производства аварийная ситуация не отразилась.

Подобный шум испугал череповчан еще в 2017 году. Тогда на территории ФосАгро-Череповец в течение нескольких дней производились пусковые работы на агрегате аммиака после капремонта. Звук издавала факельная установка.