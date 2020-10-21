На Вологодчине погибли еще двое от коронавируса, заболели 90 человек

- Фото: Правительство Вологодской области

В Вологодской области ухудшается ситуация с коронавирусом. По состоянию на 21 октября, за последние сутки зарегистрировано 90 новых зараженных - это абсолютный рекорд в регионе. Кроме того, двое человек умерли - всего 59.

В Вологде за минувший день 38 заболевших, в Череповце 19. 11 – Бабаевский район, 4 – Кадуйский район, 3 – Грязовецкий район, 2 – Вологодский район, 2 – Череповецкий район, 2 – Вытегорский район, 2 – Сокольский район, 2 – Кирилловский район, 2 – Шекснинский район, 1 – Усть-Кубинский район, 1 – Харовский район, 1 – Белозерский район.

Губернатор продолжает говорить о важности масок и социальной дистанции. Тем временем медики заявили о недостатке кадров, а вологжане жалуются на 8-часовое ожидание скорой. Сегодня начальник департамента здравоохранения ответит на вопросы вологжан в прямом эфире.