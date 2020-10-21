Начальник департамента здравоохранения Вологодчины ответит на наболевшие вопросы

Сергей Бутаков Фото: Правительство Вологодской области

Сегодня, 21 октября, начальник департамента здравоохранения области станет спикером проекта «ПоОКаем в сети», который пройдет в соцсети. В прямом эфире чиновник ответит на вопросы вологжан. Их предлагается задавать в комментариях к посту ВКонтакте. Начало трансляции с Сергеем Бутаковым намечено на 18:30.

Напомним, вчера в Вологде было выявлено 44 человека с коронавирусной инфекцией, 89 по области. Вологжане жалуются на серьезные задержки при вызове скорых, многочасовые очереди на КТ и отказы брать тест на коронавирус.