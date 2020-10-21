В Соколе мужчину заподозрили в ложном доносе

В Соколе местный житель подозревается в заведомо ложном доносе о совершении преступления, возбуждено уголовное дело.

Мужчины 1978 г.р. 15 сентября 2020 года после ухода бывшей супруги, с которой он безуспешно пытался помириться, собственноручно написал в полицию заявление.

Он написал, что с 13.09.2020 по 15.09.2020 из его квартиры похищены денежные средства в размере 380 тыс. руб.. На самом деле этого преступления не было. Теперь дело возбуждено против него - при обращении в полицию он был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос.

Подобные преступления наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей, либо обязательными работами, либо исправительными работами, либо принудительными работами, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет, сообщает следственное управление СУСК.