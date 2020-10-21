68-летний замгубернатора Вологодчины подхватил COVID-19

Виктор Рябишин Фото: Правительство Вологодской области

В Вологде стало известно о еще одном заболевшем чиновнике. Положительный тест на COVID-19 получил заместитель губернатора Вологодской области Виктор Рябишин. Самому возрастному члену областного правительства 68 лет. Медики его состояние описывают как удовлетворительное. Он находится дома под наблюдением и будет продолжать работать удаленно.

Неделю назад коронавирусом заразился председатель правительства Вологодской области Антон Кольцов. Чиновник продолжает работу в самоизоляции.