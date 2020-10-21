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Коронавирус Covid-19

68-летний замгубернатора Вологодчины подхватил COVID-19

Виктор Рябишин получил положительный результат на тест
Евдокия САХАРОВА
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Виктор Рябишин

Виктор Рябишин

Фото: Правительство Вологодской области

В Вологде стало известно о еще одном заболевшем чиновнике. Положительный тест на COVID-19 получил заместитель губернатора Вологодской области Виктор Рябишин. Самому возрастному члену областного правительства 68 лет. Медики его состояние описывают как удовлетворительное. Он находится дома под наблюдением и будет продолжать работать удаленно.

Неделю назад коронавирусом заразился председатель правительства Вологодской области Антон Кольцов. Чиновник продолжает работу в самоизоляции.